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В России захотели обанкротить Цукерберга 

Артём Кульша 1 час назад
Москвич подал заявление о признании Цукерберга банкротом
Фото: ТАСС
Неизвестный человек подал в суд Москвы заявление о признании бизнесмена Марка Цукерберга банкротом. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.
Вчера кредитор, имя которого не указано, подал заявление в Арбитражный суд столицы о несостоятельности Цукерберга. Дело будет рассматривать судья Лариса Кравчук из судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Других подробностей в картотеке не приведено.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», певец Петр Захаров, победитель седьмого сезона шоу «Голос», рассказал, что банк обратился в суд с иском к нему, в котором потребовал продать квартиру, купленную в ипотеку, потому что он лишился доходов. Он приобрел ее в феврале почти за 20 миллионов рублей, при этом кредитная организация настаивает, чтобы артист продал недвижимость за 13 миллионов.
В декабре стало известно, что хоккеист Александр Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой махинаций со стороны руководства одного из банков, в результате чего лишился полутора миллиардов рублей.
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Комментарии
Компании , Александр Радулов , Марк Цукерберг , Петр Захаров , МВД
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