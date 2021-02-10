Москвич подал заявление о признании Цукерберга банкротом

Неизвестный человек подал в суд Москвы заявление о признании бизнесмена Марка Цукерберга банкротом. Об этом свидетельствует картотека арбитражных дел.

Вчера кредитор, имя которого не указано, подал заявление в Арбитражный суд столицы о несостоятельности Цукерберга. Дело будет рассматривать судья Лариса Кравчук из судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Других подробностей в картотеке не приведено.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», певец Петр Захаров , победитель седьмого сезона шоу «Голос», рассказал, что банк обратился в суд с иском к нему, в котором потребовал продать квартиру, купленную в ипотеку, потому что он лишился доходов. Он приобрел ее в феврале почти за 20 миллионов рублей, при этом кредитная организация настаивает, чтобы артист продал недвижимость за 13 миллионов.