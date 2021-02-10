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В России захотели амнистировать ларьки и палатки 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал амнистировать ларьки и палатки
Фото: ТАСС
Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал объявить амнистию ларьков и палаток и ввести годовой мораторий на их демонтаж. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя удалять законно стоящие НТО (нестационарные торговые объекты) под предлогом благоустройства, дорожных работ и других "благих дел", когда истинная причина заключается в переделе рынка», — заявил Титов.

Он предложил ввести мораторий на снос торговых точек как минимум на год, «пока власть разбирается в этой сфере». Кроме того, Титов предложил выдать компенсационные места тем предпринимателям, чьи точки подлежать демонтажу, но были оформлены в соответствии с законом.
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Уполномоченный по правам предпринимателей назвал «глотком свежего воздуха» призыв премьер-министра страны Михаила Мишустина поддержать малых и средних предпринимателей в сфере торговли.

«Самое главное, вместе с амнистией надо ввести годовой мораторий на демонтаж НТО во всей России. Пусть рынок хотя бы восстановится», — подчеркнул Борис Титов.

Он напомнил, что вместе с Минпромторгом разработал законопроект, который призван урегулировать вопросы работы НТО, но он «завис» на согласовании во многом из-за противодействия местных властей.
Ранее, как писал «Рамблер», депутат Государственной Думы РФ Сергей Калашников заявил, что увеличение налоговой нагрузки и ужесточение наказания за неуплату сборов способны «добить» малый и средний бизнес в России.
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Комментарии 10
Компании , Михаил Мишустин , Сергей Калашников , Борис Титов , Минпромторг , Госдума
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