Чубайс предрек крах ряду стран 

Анатолий Чубайс предрек крах странам и бизнесам, игнорирующим принципы устойчивого развития (ESG, environmental, social, governance).

«Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству», — заявил Чубайс, выступая на форуме по корпоративному управлению, его слова приводит РИА «Новости».

По словам Чубайса, речь идет не о далекой перспективе в 50 или 100 лет, а о ближайших 5-10 годах.

Чубайс предупредил о возможном недостатке ресурсов для следующих поколений при соблюдении темпов роста мировой экономики на уровне последних 30-40 годов. Чтобы этого избежать, человеку нужно менять себя и ограничивать потребление, считает Чубайс.

Как сообщал «Рамблер», аббревиатура ESG составлена из первых букв слов environmental, social и governance. Это три фактора, учитывающихся при инвестировании в компанию или страну — экологический, социальный и управленческий. Соблюдающие принципы ESG компании и страны социально ориентированы, отличаются качественным управлением и заботой об экологии.