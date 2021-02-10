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Чубайс предрек крах ряду стран 

Вероника Полынина 3 часа назад
Чубайс предрек крах ряду стран
Фото: ТАСС
Анатолий Чубайс предрек крах странам и бизнесам, игнорирующим принципы устойчивого развития (ESG, environmental, social, governance).

«Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству», — заявил Чубайс, выступая на форуме по корпоративному управлению, его слова приводит РИА «Новости».

По словам Чубайса, речь идет не о далекой перспективе в 50 или 100 лет, а о ближайших 5-10 годах.
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Чубайс предупредил о возможном недостатке ресурсов для следующих поколений при соблюдении темпов роста мировой экономики на уровне последних 30-40 годов. Чтобы этого избежать, человеку нужно менять себя и ограничивать потребление, считает Чубайс.
Как сообщал «Рамблер», аббревиатура ESG составлена из первых букв слов environmental, social и governance. Это три фактора, учитывающихся при инвестировании в компанию или страну — экологический, социальный и управленческий. Соблюдающие принципы ESG компании и страны социально ориентированы, отличаются качественным управлением и заботой об экологии.
Анатолий Чубайс в декабре 2020 года покинул пост руководителя госкорпорации «Роснано» и был назначен на должность специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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Компании , Анатолий Чубайс , Роснано , РИА Новости
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