COVID-19 вызвал нехватку микрочипов 

Дефицит полупроводников уже влияет на значительную часть автомобильной отрасли и субподрядчиков, сообщает Le Huffington Post . В то время как пандемия COVID-19 привела к остановке нескольких секторов экономики, она также усилила другие.

В богатых и развитых странах малоподвижный образ жизни побуждает потребителей использовать свое оборудование для работы на дому, учебы, просмотра телевизора или для видеоигр. Продажи ПК и консолей в 2020 году подскочили, продажи бытовой техники спасли многие глобальные компании от кризиса, несмотря на исторический спад.

Столкнувшись с повышенным спросом, предприятия, производящие оборудование для электронных микросхем, в основном базирующееся в Азии, уже не в полной мере соответствует новым требованиям.

Дефицит возрождает дебаты о европейской зависимости и суверенитете в области производства электронный чипов. Выдвигается идея слияния трех европейских лидеров отрасли STMicroelectronics, Infineon и NXP.