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COVID-19 вызвал нехватку микрочипов 

BFM.RU 54 минуты назад
COVID-19 вызвал нехватку микрочипов
Фото: EPA
Дефицит полупроводников уже влияет на значительную часть автомобильной отрасли и субподрядчиков, сообщает Le Huffington Post. В то время как пандемия COVID-19 привела к остановке нескольких секторов экономики, она также усилила другие.
В богатых и развитых странах малоподвижный образ жизни побуждает потребителей использовать свое оборудование для работы на дому, учебы, просмотра телевизора или для видеоигр. Продажи ПК и консолей в 2020 году подскочили, продажи бытовой техники спасли многие глобальные компании от кризиса, несмотря на исторический спад.
Столкнувшись с повышенным спросом, предприятия, производящие оборудование для электронных микросхем, в основном базирующееся в Азии, уже не в полной мере соответствует новым требованиям.
Дефицит возрождает дебаты о европейской зависимости и суверенитете в области производства электронный чипов. Выдвигается идея слияния трех европейских лидеров отрасли STMicroelectronics, Infineon и NXP.
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Компании , Экономика
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