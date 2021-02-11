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Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Mastercard запускает прием платежей в криптовалюте
Фото: globallookpress.com
Американская финансовая корпорация Mastercard намерена в 2021 году начать осуществлять операции с несколькими криптовалютами в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы. Об этом говорится в сообщении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана.

"Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать [операции] с определенными криптовалютами, совершаемые напрямую через нашу сеть", — говорится в публикации, размещенной в среду на сайте корпорации.

Отмечается, что компания планирует тщательно подходить к выбору криптовалют, операции с которыми будут поддерживаться. Дамодаран подчеркнул, что компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими сегодня криптовалютами, не уточнив, о каких конкретно криптовалютах идет речь.

"В дополнение к этому, Mastercard активно взаимодействует с несколькими крупными центральными банками по всему миру, поскольку они рассматривают планы по запуску новых цифровых валют, получивших название CBDC (цифровая валюта центрального банка), чтобы предложить своим гражданам новый способ оплаты", — сообщается в публикации.

Вице-президент Mastercard информировал, что в прошлом году корпорация также создала для этих банков платформу для тестирования возможностей операций с цифровыми валютами.
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