«Победа» перестанет летать на Дальний Восток 

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот» , прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий, заявили «Известиям» источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании.

Отмечается, что продажа билетов из Москвы приостановлена в столицу Бурятии Улан-Удэ на даты в конце марта и позже.

Отказ от полетов в ДФО обусловлен выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику, говорит источник «Известий» в «Победе». Он заявил, что в настоящее время нет смысла выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на данном маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7 ), одной из которой будут субсидировать перевозку, а другой — нет. При этом, как заявил «Известиям» представитель Минтранса , «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте.

Лоукостер открыл рейсы в Улан-Удэ в 2017 году, это единственный город в ДФО, куда летает «Победа». По словам источника издания в перевозчике, данный маршрут является одним из наименее доходным у компании.

Эксперты не исключают уменьшения доступности авиаперевозок в Бурятию для жителей других регионов.