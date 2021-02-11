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«Победа» перестанет летать на Дальний Восток 

Лера Букина 2 часа назад
«Победа» перестанет летать на Дальний Восток
Фото: ТАСС
Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», прекратит полеты в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) после выделения 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок дальневосточников всех категорий, заявили «Известиям» источники в лоукостере и другой крупной авиакомпании.
Отмечается, что продажа билетов из Москвы приостановлена в столицу Бурятии Улан-Удэ на даты в конце марта и позже.
Отказ от полетов в ДФО обусловлен выделением субсидий на маршруте только одному перевозчику, говорит источник «Известий» в «Победе». Он заявил, что в настоящее время нет смысла выполнять рейсы в Улан-Удэ, когда на данном маршруте летают всего две авиакомпании («Победа» и S7), одной из которой будут субсидировать перевозку, а другой — нет. При этом, как заявил «Известиям» представитель Минтранса, «Победа» не подавала заявку на получение дотаций на этом маршруте.
Лоукостер открыл рейсы в Улан-Удэ в 2017 году, это единственный город в ДФО, куда летает «Победа». По словам источника издания в перевозчике, данный маршрут является одним из наименее доходным у компании.
Эксперты не исключают уменьшения доступности авиаперевозок в Бурятию для жителей других регионов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с предстоящего летнего сезона лоукостер «Победа», обычно летающий из аэропорта Внуково, собирается выполнять рейсы и из Шереметьева.
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Комментарии
Компании , Международный аэропорт Внуково , АК S7 , Аэрофлот , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , газета "Известия"
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