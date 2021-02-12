ФАС завела дело на мобильного оператора Tele2 

Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС: «Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях по повышению цен на услуги сотовой связи в первых числах января 2021 года. Тарифы были повышены для более чем 12 млн человек в среднем на 13%. Предварительное расследование показало, что экономического обоснования для такого повышения нет. На основании изложенного было возбуждено дело по признакам установления монопольно высокой цены. Наказание предусмотрено в виде фиксированного размера штрафа».

Tele2 с претензиями регулятора не согласен. Во-первых, грозно звучащие «13% роста цен» — это всего 20 рублей. Во-вторых, Tele2 обо всем предупреждал антимонопольщиков заранее, и причина повышения тарифов тоже весомая. Вот что сказали Business FM в пресс-службе компании:

«Пандемия привела к экспоненциальному росту трафика в сетях Tele2 — ежемесячно на 15% в течение 2020 года. При этом критически возросли требования абонента к качеству и наполнению сервисов: клиентам нужен быстрый бесперебойный интернет, широкое покрытие и большой объем услуг в пакете. Новые критерии качества требуют больших инвестиций в развитие сети. Так, общий размер инвестиционной программы в 2021 году вырастет на десятки процентов по сравнению с 2020 годом, в частности, мы планируем удвоить инвестиции в строительство БС. Программа техразвития способствует удовлетворенности клиентов качеством связи, что подтверждается безоговорочным лидерством Tele2 по показателю NPS. Чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг, компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени.

При этом мы действуем максимально аккуратно и делаем пересмотр условий мало ощутимым для абонентов. Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 рублей. Соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта. Клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенному пакету услуг, что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления. Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статисткой кол-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации. Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством».

В этом споре важно помнить о нескольких вещах, говорят эксперты. Во-первых, неслучайно повышаются тарифы именно в архивных планах — таким образом операторы подталкивают людей переходить к современным предложениям. Во-вторых, впереди у операторов строительство сетей 5G, а на это нужны деньги. Это коммерческие компании, и государство им денег на это не даст. В-третьих, то, что Tele2 — это оператор с демпингующими ценами, — это стереотип: сегодня оператор находится в рынке, и некоторые его услуги могут быть и дороже, чем у конкурентов.

Все-таки никто не заставляет клиента оставаться с оператором, который ему не нравится, — даже номер сейчас легко можно перенести. Наконец, тарифы на связь в России одни из самых низких в мире, а ФАС вообще не должна эти цены регулировать, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group: «ФАС должна заниматься регуляцией рынка с точки зрения монопольного положения той или иной компании. А в случае мобильных операторов, то есть у нас очень конкурентная среда, и потому рынок сам регулирует и цены. ФАС же пытается играть в некую политику, причем в такой популизм социальный, когда она пытается ограничить и ударить по рукам операторов. Это не первый случай. И реалии у нас сегодня таковы, что мобильная связь в России стоит очень недорого. Но это находит поддержку. Почему это популизм? Люди не любят роста цен. Людям кажется, что операторы очень богатые. Заработать очки на том, что мы вместе с вами против операторов, очень легко и просто. Но по факту это идет во вред рынку, и вот такое госрегулирование. По сути, ФАС призвана как раз-таки пресекать подобные попытки. В нашей истории мы видим постоянно желание отрегулировать рынок, который и так высококонкурентен».