Азербайджан в январе полностью выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индия намерена увеличить инвестиции в арктические проекты в России, чтобы обеспечить себя необходимыми ресурсами и ограничить присутствие Китая в богатом природными ресурсами регионе. Спрос на энергоносители в Индии будет расти самыми высокими темпами в мире. В Нью-Дели снова рассматривают возможность вхождения индийских компаний в проект «Восток Ойл». Северный морской путь обеспечит доступ к ресурсам Арктики.

КИТАЙСКИЙ КОНКУРЕНТ

В Индии растет обеспокоенность растущим влиянием Китая в Арктике, регионе обладающим огромными природными ресурсами. Китай является геополитическим соперником Индии. Соперничество между двумя странами-гигантами обострилось после начала реализации Пекином стратегического проекта «Один пояс, одни путь». Этот проект направлен на развитие существующих и создание новых торговых коридоров, что должно способствовать экономическому развитию Китая и вовлеченных в проект стран. Три года назад Пекин разработал свой освоения Арктики, который был интегрирован в проект «Один пояс, один путь».

Правительство Индии крайне обеспокоено активностью Китая в Арктике, поэтому в конце прошлого года разработало проект своего плана, в соответствии с которым будет выстраиваться политика страны в этом регионе.

Обсуждение проекта завершилось в январе, теперь он должен быть утвержден законодателями и премьер-министром страны. План предусматривает значительное увеличение инвестиций в арктические проекты, прежде всего, в энергетические. Его реализация позволит Индии ограничить влияние Китая в Арктике и получить доступ к ресурсам, в которых остро нуждается экономика страны.

СПРОС ВСЕ ВЫШЕ

"В связи с индустриализацией и ростом городского населения в ближайшие 20 лет спрос на энергоносители в Индии будет расти самыми высокими темпами по сравнению с какой-либо другой страной в мире", — говорится в последнем обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

В агентстве считают, что зависимость страны от поставок нефти из-за рубежа составит 91% в 2030 году и 92% к 2040 году по сравнению с 76% в 2019 году, при условии сохранения экономического и политического курса страны. Расходы на импорт энергоносителей, прежде всего на нефть, возрастут к 2040 году в три раза.

По оценке МЭА, в 2019 году спрос на нефть в Индии составил 5 млн баррелей в сутки. К 2030 году он вырастет более, чем на 40% — до 7,1 млн баррелей в сутки, а к 2040 году достигнет 8,7 млн баррелей в сутки. Рост произойдет из-за увеличения потребления моторного топлива к 2040 году до 3,8 млн баррелей в сутки, что в два раза больше, чем в 2019 году. Прогнозируется, что количество транспортных средств с 2019 по 2040 год вырастет более чем на 300 млн

Индийская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, в связи с чем растет спрос на энергоносители — в первую очередь на нефть. Из-за строгого карантина, режима самоизоляции и других связанных с пандемией ограничений импорт нефти в 2020 году упал почти на 10% — до 4,4 млн баррелей в сутки. Однако в декабре поставки нефти в страну выросли до 5 млн баррелей в сутки — самого высокого показателя за последние три года — в связи с увеличением объемов переработки индийскими НПЗ.

При этом скудная ресурсная база Индии не позволяет остановить падение собственной добычи. Ожидается снижение добычи нефти в стране с 800 тысяч баррелей в сутки в 2019 году до 600 тысяч баррелей в сутки в 2030 году.

В МЭА прогнозируют, что мощности индийских НПЗ достигнут 6,4 млн баррелей в сутки в 2030 году и 7,7 млн баррелей в сутки в 2040 году по сравнению с 5,2 млн баррелей в сутки в настоящее время. Согласно официальному прогнозу, нефтеперерабатывающие мощности страны составят к 2025 году 7 млн баррелей в сутки а к 2030 году достигнут 10 млн баррелей в сутки.

"ВОСТОК ОЙЛ" СНОВА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

С начала года в Нью-Дели официальные лица все чаще делают заявления о растущем интересе Индии к ресурсам арктического региона. Индийские нефтегазовые компании принимают участие в нескольких проектах по добыче нефти и газа на территории России. По оценкам экспертов, совокупный объем индийских инвестиций в российский нефтегазовый сектор сейчас составляет 15 млрд долларов, но в этом году эта сумма инвестиций может значительно увеличиться.

По сообщениям индийских СМИ, возобновились переговоры с российской стороной об участии индийских компаний в мегапроекте «Восток Ойл». Этот проект предполагает разработку месторождений нефти и газа, расположенных на севере Красноярского края: Ванкорская группа месторождений, Западно-Иркинский участок, Паяхское месторождением, Восточно-Таймырский участок. По оценке "Роснефти" , совокупные извлекаемые запасы всех месторождений «Восток Ойл» достигают 6 млрд тонн (свыше 44 млрд баррелей).

Глава «Роснефти» Игорь Сечин год назад провел в Нью-Дели переговоры с министром нефтегазовой промышленности Индии Дхармендру Прадхана. После завершения переговоров Прадхан сообщил, что принято принципиальное решение об участии индийских компаний в проекте «Восток Ойл». Для реализации проекта необходимы огромные средства, по разным оценкам от 70 до 100 млрд долларов, поскольку предстоит разрабатывать месторождения в удаленных регионах Крайнего Севера, где полностью отсутствует какая-либо инфраструктура. Для повышения привлекательности проекта для иностранных инвесторов, российское правительство предоставило «Восток Ойл» существенные налоговые льготы.

Руководство «Роснефти» рассматривало индийские компании, как стратегических партнеров, которым планировало передать до 49% акций «Восток Ойл». Консорциум индийский компаний является партнером «Роснефти» в проекте по разработке месторождений Ванкорского кластера. Однако индийские компании воздержались от участия в «Восток Ойл», сославшись на экономические трудности, возникшие во время пандемии коронавируса. Российской компании пришлось начать реализацию проекта, заручившись поддержкой только международного сырьевого трейдера Trafigura, который стал обладателем 10% акций «Восток Ойл».

Кроме того, против сотрудничества между Россией и Индией в Арктике выступают США. После Сечина в Индию с официальным визитом прибыл президент США Дональд Трамп . Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский президент предупредил, что масштабные инвестиции в российские арктические проекты могут серьезно повредить развитию отношений между Вашингтоном и Нью-Дели. Ряд экспертов уверены, что давление со стороны США стало основной причиной отказа индийских компаний стать партнерами «Роснефти» в проекте «Восток Ойл». Однако неспособность США обеспечить растущие потребности в энергоносителях, конкуренция со стороны Китая и угроза экономического застоя из-за нехватки ресурсов заставили Индию изменить отношение к проектам в российской Арктике.

АРКТИКА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЙ

В Индии пристально следят за развитием Северного морского пути (СМП), который облегчает и удешевляет освоение Арктики. Круглогодичная навигация по этому маршруту значительно снижает транспортные расходы и может полностью изменить мировую торговлю. В Нью-Дели надеются использовать СМП для вывоза энергоносителей и других ресурсов из Арктики в Южную Азию.

Если перевозить грузы по СМП, то расстояние между Владивостоком и Санкт-Петербургом составляет немногим более 14 000 км. Если следовать обычным маршрутом — вдоль побережья Китая, через Малаккский пролив в Индийский океан и далее через Суэцкий канал на северо-запад Европы — то придется преодолеть более 23 000 км.

Глобальное потепление способствует улучшению условий навигации по СМП, что повышает привлекательность этого маршрута. Индия даже готова сформировать научную группу, которая будет осуществлять мониторинг изменений в Арктике, связанных с глобальным потеплением.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

Кроме нефти и газа существует заинтересованность в поставках из северных районов России высокосортного угля — коксующегося угля и антрацита. Индия является вторым крупнейшим производителем стали в мире, уступая первенство Китаю. В связи ростом производства стали спрос на коксующийся уголь в Индии растет быстрее, чем спрос нефть и газ.

Вывоз угля с севера России планируется осуществлять через порты Приморского края. Далее уголь перевозится в Ченнай (бывший Мадрас) — крупнейший порт на восточном побережье Индии. В Нью-Дели рассматривают возможность организации челночных рейсов крупнотоннажных судов по маршруту Ченнай — дальневосточные порты России.

Помимо энергоносителей индийская сторона хотела бы добывать в российской Арктике медь, фосфор, ниобий, платиноиды и редкоземельные металлы, а также неисчерпаемые биоресурсы региона.