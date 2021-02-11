К «Бургер Кингу» подали иски на 130 млн из-за долгов по аренде

Сеть фастфуда «Бургер Кинг» столкнулась с серией исков от российских партнёров. От компании совокупно требуют более 130 млн рублей — это долги ресторанов по договорам аренды в пандемию.

В 2020 году к компании «Бургер Рус», владеющей франшизой «Бургер Кинг» в России, подали 105 исков на общую сумму свыше 130 млн рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». Издание выяснило, что в 90% случаев речь шла о неисполнении обязательств перед российскими партнёрами, в том числе по аренде.

Объём претензий может сделать «Бургер Кинг» самой пострадавшей от кризиса сетью быстрого питания. Для сравнения, в 2018 и 2019 годах компания получала в среднем по 20 исков от российских контрагентов, а общий размер претензий за эти два года составил 35 млн рублей.

Представитель «Бургер Рус» рассказал изданию, что во время локдауна компания пыталась договориться с партнёрами об отсрочке или рассрочке арендных платежей. Но те навстречу не пошли и подали иски. Сейчас сеть пытается «прийти к досудебному урегулированию» всех конфликтов. Основным камнем преткновения являются те рестораны, где во время пандемии работала кухня: с одной стороны, точка занималась готовкой и продажей еды, но с другой — доступ посетителей был заблокирован, а залы простаивали пустыми.

В свою очередь, партнёры сети утверждают, что это «Бургер Кинг» не соглашалась на компромиссы, требуя арендные каникулы в месяцы ограничений. По словам юриста Станислава Данилова, закон, регулирующий арендные отношения во время пандемии, не подразумевает полного отказа от оплаты съёмного помещения. Ультимативный отказ сети платить за «нерабочие» месяцы вряд ли будет услышан судом, предположил эксперт, хотя просьбы о снижении платы или рассрочке обычно удовлетворяются.

Источники на ресторанном рынке оценивают положение «Бургер Кинга» как незавидное: пандемия сказалась на сети сильнее, чем на её ближайших конкурентах. Из-за конфликтов с арендодателями российская франшиза потеряла много площадок, особенно в стрит-ретейле, а из-за сложностей с финансированием ей даже пришлось обращаться за помощью в ВТБ. В самом банке заявили, что не стали докапитализировать «Бургер Рус» из-за «отсутствия такой необходимости».

Сейчас объём продаж сети почти достиг докризисного уровня. В «Бургер Рус» планируют открыть в 2021 году около 100 новых ресторанов по всей России. Сейчас под управлением сети находится около 700 ресторанов. Тем не менее, по оценкам юристов, ситуация с резким ростом претензий от собственников негативно скажется на репутации и перспективах компании в России. Когда речь идёт о таком крупном игроке, арендодатели обычно уверены, что он всегда будет вовремя платить по счетам, но вал исков лишил «Бургер Кинг» этого преимущества, пояснил Данилов.