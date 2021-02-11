Продавцы зафиксировали резкий спад спроса на маски

Спрос на медицинские макси в России в феврале упал на треть на фоне вакцинации и снижения числа заболевших COVID-19, сообщили представители российских маркетплейсов.

«В целом продажи масок находятся на стабильном уровне, но спрос постепенно снижается. Число покупок одноразовых и многоразовых масок с 1 по 7 февраля по отношению к предыдущей неделе снизилось примерно на треть», — передает ТАСС сообщение Wildberries.

По данным «Яндекс. Маркета», в феврале спрос на медицинские маски снизился примерно на 34% относительно пиковых значений декабря. «Также изменился и средний чек на покупку. Если в декабре россияне в среднем тратили на покупку медицинских масок около 560 рублей, то в феврале этот показатель снизился на 5%», — отметил представитель маркетплейса.

В январе 2021 года спрос на маски, по данным « Аптечной сети 36,6 » был ниже прошлогоднего. Так, с 19 по 31 января продано 640,48 тыс. масок, что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2020 г., когда, по данным аналитиков аптечного рынка DSM Group, начался рост спроса на маски, и на 26% меньше, чем с 1 по 18 января. В период с 1 по 10 февраля было продано около 423,5 тыс. масок. Исходя из этих данных, в среднем в феврале в день продается на 14% меньше масок, чем в январе.

В январе 2021 г. средняя стоимость маски выросла по сравнению с декабрем на 84%, до 46,5 рублей, свидетельствуют данные «ЧекСкан Research» на основе анализа порядка 342 тыс. чеков, полученных у покупателей в разных торговых точках всех регионов России. По итогам января дороже всего маски обходились жителям Уральского федерального округа (средняя цена 54,2 рублей), Северо-Западного (59,3 рублей) и Центрального (60 рублей), а самая низкая цена на маски в Южном федеральном округе (25,5 рублей).

При этом, по данным Wildberries, по сравнению с мартом 2020 г. минимальная цена одной маски на маркетплейсе упала в 15 раз — с 30 до 2 рублей в комплекте 100 шт.

На других маркетплейсах (Ozon и «Яндекс. Маркет») минимальная цена одной маски в комплектах по 50-200 шт. составляет около 2-3 рубля. Как сообщили в AliExpress, средняя цена маски на площадке — $3,35 (221 рубль). В январе 2021 г. оборот товаров этой категории вырос в 13 раз по сравнению с июлем 2020 г. Как отмечает площадка, в январе россияне стали чаще приобретать не просто медицинские макси, но дизайнерские изделия. «Россияне чаще всего выбирают наборы эластичных масок со стразами. Кроме того, популярностью пользуются маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой», — отметили в «AliExpress Россия».