Mastercard внедрит криптовалюты в свою платёжную сеть 

В ближайшее время основные криптовалюты вновь могут увеличиться в цене. И всё из-за этого, что Mastercard решила признать цифровую валюту. Так, судя имеющимся данным, она внедрит криптовалюту в свою платёжную сеть.

Отметим, что у Mastercard уже есть в наличии карты, которые позволяют пользователям совершать транзакции с использованием своих криптовалют. Но до последнего все операции происходили без использования её сети. Сейчас же, как пишет Reuters, всё должно измениться.

Выполнение этой работы откроет гораздо больше возможностей для покупателей и продавцов, позволяя им совершать операции с использованием совершенно новой формы оплаты. Это изменение может открыть для продавцов новых клиентов, которые уже устремились к цифровым активам, — Mastercard.

При этом представители Mastercard уточнили, что компания не планирует поддерживать все виды криптовалют. Это связано с тем, что многие из них не соответствуют необходимым стандартам. Какие именно цифровые валюты всё же будут поддерживаться — станет известно позднее.