СК проверит хищение средств вкладчиков на 267 млрд из российского банка 

Следственный комитет России продолжает расследование дело о хищении средств вкладчиков в банке «Югра» на сумму 267 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Представители пресс-службы отметили, что расследование продолжается несмотря на передачу в суд уголовного дела о хищениях на 23,6 млрд рублей в отношении фактического владельца банка Алексея Хотина, председателя правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. О передаче дела в суд ранее в четверг сообщила Генпрокуратура РФ.
Следствие установило, что от действий обвиняемых пострадали более 16 тысяч человек — размер их вкладов превышал сумму страхового возмещения.
В СК добавили, что по уголовному делу активно проводятся следственные действия, принимаются все возможные меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.
Как сообщал «Рамблер», банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году. В апреле 2019 года СКР возбудил дело о растрате в особо крупном размере средств «Югры».