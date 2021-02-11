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СК проверит хищение средств вкладчиков на 267 млрд из российского банка 

Вероника Полынина 1 час назад
СК проверит хищение средств вкладчиков на 267 млрд из российского банка
Фото: ТАСС
Следственный комитет России продолжает расследование дело о хищении средств вкладчиков в банке «Югра» на сумму 267 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Представители пресс-службы отметили, что расследование продолжается несмотря на передачу в суд уголовного дела о хищениях на 23,6 млрд рублей в отношении фактического владельца банка Алексея Хотина, председателя правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. О передаче дела в суд ранее в четверг сообщила Генпрокуратура РФ.
Следствие установило, что от действий обвиняемых пострадали более 16 тысяч человек — размер их вкладов превышал сумму страхового возмещения.
В СК добавили, что по уголовному делу активно проводятся следственные действия, принимаются все возможные меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.
Как сообщал «Рамблер», банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году. В апреле 2019 года СКР возбудил дело о растрате в особо крупном размере средств «Югры».
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Компании , Алексей Хотин , Алексей Нефедов , Дмитрий Шиляев , Нина Чернова , Акционерный коммерческий банк "Югра" , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
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