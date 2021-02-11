СК проверит хищение средств вкладчиков на 267 млрд из российского банка 

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Следствие установило, что от действий обвиняемых пострадали более 16 тысяч человек — размер их вкладов превышал сумму страхового возмещения.

В СК добавили, что по уголовному делу активно проводятся следственные действия, принимаются все возможные меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.

Как сообщал «Рамблер», банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году. В апреле 2019 года СКР возбудил дело о растрате в особо крупном размере средств «Югры».