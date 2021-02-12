Взносы на пенсионное страхование для IT-компаний снизят на 2% 

Сумма взносов на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний с этого года снизится с 8 до 6%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства. Стенограмма размещена на сайте кабмина.
«С этого года размер взносов на обязательное пенсионное страхование для российских IT-компаний снизится с 8 до 6%. На таком же уровне он будет для разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции, а также компонентов для неё», — сказал он.
По словам Мишустина, это позволит компаниям сэкономить значительную сумму и направить деньги на первоочередные нужды и развитие бизнеса.
В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о сокращении налоговой нагрузки для российских предприятий, работающих в сфере информационных технологий, и оптимизации порядка осуществления закупок.
В июле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли.