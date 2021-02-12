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СМИ назвали причины отставки главы Пенсионного фонда 

Прайм 30 минут назад
Стали известны причины отставки главы Пенсионного фонда
Фото: © РИА Новости. Денис Абрамов
Смена главы Пенсионного фонда России может быть связана с новой стратегией социально-экономического развития, проект которой сейчас разрабатывается в правительстве, сообщают "Известия".
ПФР после ухода Максима Топилина могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). А возглавит новую структуру, вероятнее всего, заместитель министра труда Алексей Скляр, сообщили источники в правительстве.
Алексей Скляр занимается в Минтруде России курированием внебюджетных фондов и подведомственных организаций, а также координирует создание информационных систем министерства, сообщает издание. Ранее он работал в Счетной палате, а также в федеральном казначействе, казначействе Краснодарского края и инвестфонде развития и обновления Кубани.
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Компании , Алексей Скляр , Максим Топилин , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Федеральное казначейство , газета "Известия"
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