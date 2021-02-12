«Роснефть» зафиксировала рекордную в своей истории прибыль

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В четвертом квартале "Роснефть" получила рекордную в своей истории квартальную прибыль — 324 млрд рублей (4,3 млрд долларов), что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по проекту "Восток Ойл" в конце декабря 2020 года.

Позитивная динамика чистой прибыли в октябре-декабре обеспечила положительный финансовый результат по итогам 2020 года — 147 млрд рублей. Чистая прибыль компании оказалась в 2,4 раза выше ожиданий аналитиков: согласно консенсус-прогнозу, подготовленному на основании данных 11 инвесткомпаний и банков, этот показатель должен был достичь 136 млрд рублей.

Показатель чистой прибыли "Роснефти" в долларах за 4 квартал является одним из самых высоких в отрасли. Многие мейджоры в отчетном периоде получили убыток, среди них: Royal Dutch Shell (-4 млрд долларов), ExxonMobil (-20,1 млрд долларов), ConocoPhillips (-772 млн долларов), Chevron (-665 млн долларов), Equinor (-2,4 млрд долларов). Британская BP получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд долларов, Total — 891 млн долларов.

В итоге "Роснефть" — единственная крупная нефтяная компания, отчитавшаяся о чистой прибыли по итогам 2020 года.

Так, ВР получила убыток 20,3 млрд долларов, Chevron — 5,5 млрд долларов, ConocoPhillips — 2,7 млрд долларов, ExxonMobil — 22,4 млрд долларов, Royal Dutch Shell — 21,7 млрд долларов, Equinor — 5,5 млрд долларов. Положительный результат может стать базой для выплаты дивидендов по итогам 2020 года.