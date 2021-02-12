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Bloomberg: на Nestle и Mars подали в суд, обвинив в использовании детского труда 

ТАСС 26 минут назад
Nestle и Mars обвинили в использовании детского труда
Фото: Reuters
Американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) заявила, что в пятницу подала федеральный коллективный иск против компаний Nestle, Mars и Cargill за предполагаемое использование детского труда и соучастие в торговле людьми. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление правозащитников.
В нем подчеркивается, что компании "продолжают получать прибыль от продажи дешевого какао, собранного детьми-рабами", — говорится в заявлении.
Иск подан от имени восьми малийских граждан, которые, как утверждается, были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре. Правозащитники ссылаются на закон, который позволяет жертвам подавать в суд на компании, которые в процессе производства извлекают выгоду из торговли людьми и принудительного труда.

"Мы не комментируем возможные судебные тяжбы", — заявила пресс-секретарь компании Mars Джессика Адельман в соответствующем письме. Ранее на этой неделе компания в своем отчете объявила о расширении системы мониторинга детского труда.

Представитель Nestle сообщил в электронном письме, что компания проводит четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы. По словам представителя компании, судебный процесс "не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао".
Сообщается, что компания Cargill пока никак не прокомментировала исковое заявление.
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Комментарии
Компании , Bloomberg
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