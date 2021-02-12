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Раскрыты подробности переговоров Америки и ФРГ по «Северному потоку—2» 

Слово и Дело 58 минут назад
Раскрыты подробности переговоров Америки и ФРГ по «Северному потоку—2»
Фото: Слово и Дело
США и Германия устроили переговоры по снятию санкций в отношении "Северного потока — 2". Результаты беседы предсказать сложно, сообщил источник РИА Новости.
По информации РИА Новости, одним из самых "прагматичных и правильных" вариантов развития событий может стать выполнение плана немецкого Минфина. По задумке, ФРГ выделит миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. Речь шла о строительстве в Германии двух терминалов — в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. В свою очередь Америка не должна препятствовать строительству и работе "Северного потока — 2".
Немецкое издание Spiegel также сообщило, что Евросоюз и ФРГ обсуждают "СП—2" с американским правительством. Стороны изучают возможность "стратегического пакета", который удовлетворил бы США. Один из вариантов — опция автоматичесого отключения подачи газа по "Северному потоку — 2", если Россия нарушит международное право или права человека.
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Компании , ЕС , Минфин , РИА Новости
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