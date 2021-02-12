Раскрыты подробности переговоров Америки и ФРГ по «Северному потоку—2» 

Слово и Дело: последние новости

Дана Борисова сменила прическу после расставания с "коварным соблазнителем"

Оптовые цены на минтай резко упали в России из-за ввозных ограничений Китая

Неурожай бананов в Эквадоре может привести к их нехватке на российских прилавках