Банки предупредили о возможном росте ставок по кредитам

Госдуме рассматривается предложение ограничить возможность банков взыскивать долги по кредитам. Предлагается дать возможность заемщикам защитить от взыскания доходы в размере прожиточного минимума.

В Ассоциации банков России (АБР), передает РБК , считают, что такое предложение может создать дополнительные сложности для кредитных организаций. Оно усложнит методику расчета кредитоспособности и может заставить провести переоценку рисков выдачи кредитов в сторону повышения.

Представитель АБР Сергей Клименко заявил, что новая мера поддержки должников может привести к росту стоимости кредитов. Также в АБР не исключают, что некоторые банки могут требовать дополнительные гарантии по кредитам. Одним из возможных последствий нового законопроекта, считает Клименко, может стать общее снижение количества ссуд, выдаваемых малообеспеченным клиентам.

Мнения экспертов разделились, отмечает издание. В рейтинговом агентстве НКР согласны с мнением АБР о том, что заемщиков, попросивших защитить часть их доходов от взыскания, следует признавать высокорисковыми. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» считают, что дополнительная защита должников не должна повлиять на условия кредитования — банки оценивают риски и по кредитной истории заемщика, и по стабильности его доходов.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Андрей Исаев напомнил о том, что действующее законодательство устанавливает лимит по взысканию для зарплат и пенсий в размере 50%. Если зарплата или пенсия близка к прожиточному минимуму, то должник не будет иметь после взыскания средств к существованию.