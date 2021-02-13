Coca-Cola начнет использовать бумажные бутылки 

Coca-Cola намерена летом текущего года впервые реализовать напиток своего производства в бумажной бутылке, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что "инновационный формат упаковки" будет протестирован в Венгрии, в нем будет продаваться напиток на растительной основе Adez. Первый в истории напиток компании в бумажной бутылке смогут приобрести всего две тысячи потребителей.

"Испытания прототипа бумажной бутылки запланированы в Венгрии во втором квартале 2021 года. Две тысячи бутылок AdeZ объемом 250 мл будут предложены потребителям одним из самых быстрорастущих продуктовых интернет-магазинов Венгрии", — говорится в заявлении на сайте Coca-Cola Europe.

Coca-Cola еще в прошлом году представила в Брюсселе прототип своей бумажной бутылки, однако теперь проект перейдет в "решающую фазу потребительского тестирования". Цель состоит в том, чтобы определить, как такая упаковка справляется со своими функциями и какова реакция потребителей.

По словам самой компании, нынешний прототип бумажной упаковки, разработанный совместно с датским стартапом Paboco (Paper Bottle Company), все еще содержит небольшую долю пластика, но в дальнейшем от пластикового слоя внутри бутылки планируется отказаться.

Как отмечают в Coca-Cola, компания стремится к реализации своей стратегии World Without Waste ("Мир без отходов").