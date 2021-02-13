Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
62.63
+0.18 Золото
1821.55
+0.12 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2119
+0.0082
02.02
1.2037
09.02
29.01

Coca-Cola начнет использовать бумажные бутылки 

Прайм 2 часа назад
Coca-Cola начнет использовать бумажные бутылки
Фото: AP
Coca-Cola намерена летом текущего года впервые реализовать напиток своего производства в бумажной бутылке, сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что "инновационный формат упаковки" будет протестирован в Венгрии, в нем будет продаваться напиток на растительной основе Adez. Первый в истории напиток компании в бумажной бутылке смогут приобрести всего две тысячи потребителей.

"Испытания прототипа бумажной бутылки запланированы в Венгрии во втором квартале 2021 года. Две тысячи бутылок AdeZ объемом 250 мл будут предложены потребителям одним из самых быстрорастущих продуктовых интернет-магазинов Венгрии", — говорится в заявлении на сайте Coca-Cola Europe.

Coca-Cola еще в прошлом году представила в Брюсселе прототип своей бумажной бутылки, однако теперь проект перейдет в "решающую фазу потребительского тестирования". Цель состоит в том, чтобы определить, как такая упаковка справляется со своими функциями и какова реакция потребителей.
По словам самой компании, нынешний прототип бумажной упаковки, разработанный совместно с датским стартапом Paboco (Paper Bottle Company), все еще содержит небольшую долю пластика, но в дальнейшем от пластикового слоя внутри бутылки планируется отказаться.
Как отмечают в Coca-Cola, компания стремится к реализации своей стратегии World Without Waste ("Мир без отходов").
Видео дня. Москвичам рассказали, из-за чего могут подорожать бананы
Прайм: последние новости
ОПЕК увеличила добычу нефти в январе ОПЕК увеличила добычу нефти в январе В МВФ заявили о неудачной работе миссии на Украине В МВФ заявили о неудачной работе миссии на Украине Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье Минстрой создаст единый реестр нуждающихся в жилье
Комментарии
Компании , Coca-Cola
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть