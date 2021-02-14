Сбер предложил отказаться от пластиковых карт

Каждый клиент, у которого есть фирменное онлайн-приложение банка, может моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. Чтобы оформить такую карту, надо выбрать новую опцию «Давайте без пластика». Новый продукт обладает теми же функциями, что и классический пластиковый вариант.

Сразу после оформления карта готова к использованию. С её помощью можно переводить деньги и платить за товары и услуги.

При этом виртуальную карту в любой момент можно превратить в обычную. Для этого надо отдельно заказать традиционный вариант.

Цифровой продукт легко привязывается к смартфону и позволяет расплачиваться бесконтактным способом.

Пока «цифру» можно оформить лишь для двух видов карт. Это «СберКарта» и «СберКарта Тревел».