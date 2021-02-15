Олег Тиньков заявил о готовности возобновить переговоры с «Яндексом»

Олег Тиньков заявил о готовности обсудить новое партнерство с «Яндексом». Об этом бизнесмен сообщил в ходе прямого эфира в Clubhouse, пишет «Интерфакс».
Тиньков отметил, что «уважает „Яндекс“. Но в то же время он считает, что IT-компания сейчас уже не сможет купить TCS Group.
»Я чужие деньги не считаю, но посмотрите сейчас на нашу капитализацию и на их с момента распада сделки. Я думаю, что им будет сейчас тяжело такую сделку сделать», — цитирует агентство Тинькова.
Ранее Forbes со ссылкой на этот же прямой эфир в Clubhouse написал, что Олег Тиньков больше не планирует заниматься бизнесом. Сейчас он намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе — на решении проблем рака.