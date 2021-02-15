Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
63.36
–0.25 Золото
1818.38
–0.02 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2135
+0.0102
03.02
1.2033
11.02
02.02

Тиньков заявил о готовности обсудить с «Яндексом» новое партнерство 

BFM.RU 1 час назад
Олег Тиньков заявил о готовности возобновить переговоры с «Яндексом»
Фото: ТАСС
Олег Тиньков заявил о готовности обсудить новое партнерство с «Яндексом». Об этом бизнесмен сообщил в ходе прямого эфира в Clubhouse, пишет «Интерфакс».
Тиньков отметил, что «уважает „Яндекс“. Но в то же время он считает, что IT-компания сейчас уже не сможет купить TCS Group.

»Я чужие деньги не считаю, но посмотрите сейчас на нашу капитализацию и на их с момента распада сделки. Я думаю, что им будет сейчас тяжело такую сделку сделать», — цитирует агентство Тинькова.

Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом
Ранее Forbes со ссылкой на этот же прямой эфир в Clubhouse написал, что Олег Тиньков больше не планирует заниматься бизнесом. Сейчас он намерен сосредоточиться на других задачах, в том числе — на решении проблем рака.
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
BFM.RU: последние новости
Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом «Газпром» временно прекратил транзит газа из Белоруссии в Калининград через Литву «Газпром» временно прекратил транзит газа из Белоруссии в Калининград через Литву Mastercard разрешит операции с криптовалютами Mastercard разрешит операции с криптовалютами
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс , Forbes , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение