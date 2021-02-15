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Греф рассказал о работе с виртуальным ассистентом Афина 

Елена Прошина 58 минут назад
Греф рассказал о работе с виртуальным ассистентом Афина
Фото: ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал об отказе от переводов денег друзьям и близким вручную — за него это делает виртуальный ассистент Афина, которой достаточно одной голосовой команды.
С сентября прошлого года в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать одного из трех виртуальных ассистентов семейства «Салют» — Сбера, Джой или Афину. У каждого из них особый характер и манера речи. Платформа задействует нейронные сети, которые решают задачи понимания текстовых запросов, генерации ответа, распознавания и синтеза речи. Ассистентов разработала команда SberDevices.
С момента запуска к виртуальным помощникам хотя бы раз обращались более 4,3 миллиона пользователей, которые перевели голосовыми командами более 300 миллионов рублей. Самый долгий разговор клиента Сбера с виртуальным ассистентом длился более трех часов.
Помощь ассистента можно получить в мобильных приложениях «Сбер Салют» и «СберБанк Онлайн», телевизионной приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.

«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевёл деньги или оплатил услугу. Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулём, чтобы не отвлекаться от дороги», — рассказал Греф.

Для голосового перевода денег достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, затем сообщить адресата перевода и сумму. К примеру: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экране появятся детали совершаемой операции. Если ошибок нет, необходимо сказать: «Подтверждаю».
Как писал «Рамблер», в декабре 2020 года с Афиной пообщался президент России Владимир Путин. Она спросила его, может ли искусственный интеллект стать президентом. Путин заявил, что пока это невозможно, но ИИ способен оказаться хорошим помощником и даже учителем для главы государства.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России
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