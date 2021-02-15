Fix Price решил провести IPO на Лондонской бирже

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о том, что рассматривает возможность провести первичное публичное размещение (IPO) своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Выход на IPO будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Компания также объявила о намерении в последующем провести вторичное размещение бумаг на Московской бирже . Но в отношении сроков этого размещения «не может быть дано никаких гарантий», уточнили в компании.

В случае если Fix Price примет решение о проведении IPO, продающими акционерами выступят компании Luncor Overseas S. A. (принадлежит сооснователю Fix Price Артёму Хачатряну ), LF Group DMCC (принадлежит сооснователю Fix Price Сергею Ломакину ), Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (дочерняя компания, опосредованно принадлежащая The Goldman Sachs Group).

Помимо этого, Luncor намерена продать определённое количество ГДР от лица некоторых представителей менеджмента Fix Price и других миноритарных акционеров. В сообщении указывается, что акционеры-основатели Fix Price «сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO».

Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году. В настоящее время сеть насчитывает более 4200 магазинов. Выручка компании за 2020 год составила 190,1 млрд рублей, за 2019 год — 142,9 млрд рублей, за 2018 год — 108,7 млрд рублей.