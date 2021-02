Fix Price решил провести IPO на Лондонской бирже

В случае если Fix Price примет решение о проведении IPO, продающими акционерами выступят компании Luncor Overseas S. A. (принадлежит сооснователю Fix Price Артёму Хачатряну ), LF Group DMCC (принадлежит сооснователю Fix Price Сергею Ломакину ), Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (дочерняя компания, опосредованно принадлежащая The Goldman Sachs Group).