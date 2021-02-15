Fix Price решил провести IPO на Лондонской бирже

Ритейлер Fix Price заявил о намерении разместить на Лондонской и Московской биржах глобальные депозитарные расписки, сообщает ТАСС. Представители компании также отчитались об итогах работы за последние три года, согласно которым прибыль предприятия растёт.

В настоящее время Fix Price только планирует подать заявку на размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР). В первую очередь ритейлер намерен отправить документы представителям Лондонской биржи, затем уже выйти на Московскую.

В сделке предполагается участие акционеров компании: это Luncor Overseas S. A, принадлежащая Артему Хачатряну , и LF Group DMCC Сергея Ломакина (вместе владеют 41,7%), Samonico Holdings Ltd (9,9%), GLQ International Holdings Ltd (4%), а также миноритарных акционеров, в руках которых сосредоточено 2,3% акций.

Представители Fix Price в недавно опубликованном отчёте заявили , что за последние три года уровень выручки вырос почти в два раза. Если по итогам 2018 года компания выручила 108,7 млрд рублей, то в 2020-м — уже 190,1 млрд рублей. Прибыль соответственно выросла с 9,1 млрд рублей, до 17,6 млрд рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года. За минувшие 12 месяцев сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, превысив прошлогодние показатели в три раза. Увеличенный товарооборот вынудил руководство интернет-магазина в пять раз расширить штат: с 19 тысяч продавцов до 91 тысячи. Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев клиенты забирают заказы самостоятельно, количество пунктов выдачи за минувший год выросло в 14 раз до 91 тысячи.