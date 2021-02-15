Путин задал вопрос Сечину о зарплатах в «Роснефти»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным спросил его о размере среднего заработка в крупнейшей в России нефтегазовой компании. По словам гендиректора, средняя зарплата превышает «80 тысяч в месяц».

Она в принципе зависит от квалификации работников, от работы на промыслах, на перерабатывающих мощностях. В целом, она превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они зарабатывают очень прилично… И текучесть очень низкая, — цитирует пресс-служба Кремля Сечина.

По его словам, «Роснефть» на сегодняшний день является единственной компанией из мирового нефтегазового сектора, которая завершила 2020 год с прибылью. Органический прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям. Сечин сообщил, что «Роснефть» в 2020 году открыла два месторождения в Карском море и Западно-Иркинское месторождение на Таймыре, которые являются самыми крупными открытыми месторождениями нефти в мире.

Компания зарезервировала средства для выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли по итогам года.