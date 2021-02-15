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Путин спросил Сечина про среднюю зарплату в «Роснефти» 

News.ru 35 минут назад
Путин задал вопрос Сечину о зарплатах в «Роснефти»
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным спросил его о размере среднего заработка в крупнейшей в России нефтегазовой компании. По словам гендиректора, средняя зарплата превышает «80 тысяч в месяц».

Она в принципе зависит от квалификации работников, от работы на промыслах, на перерабатывающих мощностях. В целом, она превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они зарабатывают очень прилично… И текучесть очень низкая, — цитирует пресс-служба Кремля Сечина.

По его словам, «Роснефть» на сегодняшний день является единственной компанией из мирового нефтегазового сектора, которая завершила 2020 год с прибылью. Органический прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 млн тонн нефтяного эквивалента по международным категориям. Сечин сообщил, что «Роснефть» в 2020 году открыла два месторождения в Карском море и Западно-Иркинское месторождение на Таймыре, которые являются самыми крупными открытыми месторождениями нефти в мире.
Компания зарезервировала средства для выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли по итогам года.
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Как писал NEWS.ru, принципы формирования зарплат бюджетников в регионах должны быть максимально прозрачными. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поручил собрать данные и установить «реальный уровень зарплаты каждого работника», а также оценить разброс по оплате труда в рамках одной и той же структуры. Мишустин подчеркнул, что к майскому указу президента России Владимира Путина 2012 года нельзя подходить формально, он должен и дальше быть базовым ориентиром по заработной плате бюджетников. Детальную информацию по зарплатам руководители министерств должны предоставить в Минтруд к началу апреля.
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Компании , Михаил Мишустин , Игорь Сечин , Владимир Путин , Минтруд , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Роснефть
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