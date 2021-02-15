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Сечин назвал среднюю зарплату сотрудников «Роснефти» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Средняя зарплата сотрудников «Роснефти» превысила 80 тысяч
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата в "Роснефти" превышает 80 тысяч рублей в месяц, и текучесть кадров очень низкая, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом, она (зарплата — ред.) превышает 80 тысяч примерно в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Буровики высоких разрядов, профессиональные менеджеры, сотрудники, которые имеют высокие квалификации, они держатся за работу, и у нас текучесть очень низкая", — рассказал Сечин.

Ранее он говорил, что средняя зарплата сотрудников "Роснефти" примерно в два раза превышает среднюю по России.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в РФ в январе-ноябре 2020 года составляла 49 454 рубля.
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Компании , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть
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