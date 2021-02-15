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«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 6,9% 

ТАСС 1 час назад
«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 6,9%
Фото: ТАСС
"Газпром" с 1 января по 15 февраля, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 6,9% (или на 4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 70 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за полтора месяца вырос на 36,5% (или на 7,4 млрд куб. м) — до 27,5 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.
В частности, закупки увеличили такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%).
Кроме того, продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". "Поставки регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". Так, 11 февраля поставки достигли нового рекордного уровня и на 2,7% превысили плановые суточные объемы", — говорится в сообщении компании.
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