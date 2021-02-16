Поставки компьютеров в Россию упали из-за проблем с логистикой 

Поставки компьютеров в Россию в четвертом квартале 2020 года сократились из-за логистических проблем. При этом всего в 2020 году было поставлено на 11,6% больше персональных компьютеров (ПК, включая ноутбуки), чем в 2019 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные IDC.

Так, по итогам года объем поставок компьютеров составил 5,9 млн штук. Рост отгрузок обусловлен спросом на игровые настольные компьютеры, полагает старший аналитик IDC Дмитрий Ильин . По его словам, в четвертом квартале потребители ждали выхода ряда игр известных студий.

Эксперты IDC прогнозируют дальнейший рост поставок компьютеров в первом квартале 2021 года.

Как заявил Ильин, проблемы, связанные с логистикой, побудили производителей отгружать товар не полностью в третьем и четвертом квартале, и эти объемы могут быть перенесены на первый.

Также отмечается, что в четвертом квартале 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019 года поставки ПК в Россию сократились на 3,3% до 1,66 млн штук. HP, Lenovo, Acer, Asus и Huawei стали лидерами рынка по итогам квартала.

Увеличение спроса на десктопы обусловлено не только их игровым назначением, полагает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Он считает, что рост вызван обновлением домашних рабочих мест людьми.

Эксперт считает, что в первом квартале 2021 года спрос на компьютеры уже не будет столь высоким.