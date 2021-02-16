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«Яндекс» опубликовал годовой отчет 

Артём Кульша 38 минут назад
Оборот сегмента e-commerce «Яндекса» вырос на 127%
Фото: РИА Новости
Компания «Яндекс» обнародовала на своем сайте финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2020 год.
Согласно отчету, консолидированная выручка компании по итогам года составила 218,3 миллиарда рублей (рост на 24% по сравнению с 2019-м). Выручка без учета показателей «Маркета» составила 206 миллиардов рублей (рост за год на 17%). Скорректированная чистая прибыль без учета показателей «Маркета» составила 28,5 миллиарда рублей (+2%).
В четвертом квартале выручка «Маркета» составила 8,7 миллиарда рублей (+17% год к году). Оборот всего сегмента электронной торговли в четвертом квартале вырос на 127%. Доля нерекламной выручки в четвертом квартале составила 46% от всей выручки, а сегмент «Такси» принес 31% от всей выручки. Выручка «Драйва» составила 2,5 миллиарда рублей, «Медиасервисов» — 2,9 миллиарда рублей (+118%), а сервисов объявлений — 1,8 миллиарда рублей (+13%).
Также, согласно отчету, устройства с голосовым помощником «Алисой» принесли компании 1,93 миллиарда рублей в четвертом квартале и 3,7 миллиарда рублей за год, число подписчиков «Яндекс. Плюс» стало больше за год на 152% (6,8 миллиона пользователей), а дневная аудитория «Дзена» в декабре увеличилась до 20,3 миллиона пользователей.
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Компании , Яндекс
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