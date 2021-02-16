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Умер глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон 

Вероника Полынина 1 час назад
Умер глава сети отелей Marriott International
Фото: РИА Новости
Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор, неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года», — говорится в сообщении Marriott International.

Арне Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году и стал первым главой компании не из семьи Марриот.
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Под руководством Соренсона в 2016 году Marriott International поглотила сеть отелей Starwood, сумма сделки составила 13 млрд долларов.
В 2019 году Соренсону диагностировали рак поджелудочной железы, но он продолжал работать. В начале февраля компания сообщала, что рабочий график главы компании будет скорректирован из-за лечения.
Как писал «Рамблер», 8 января ушел из жизни бизнесмен Андрей Трубников, создатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.
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