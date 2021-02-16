Умер глава сети отелей Marriott International

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Президент и главный исполнительный директор международной сети отелей Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор, неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года», — говорится в сообщении Marriott International.

Арне Соренсон возглавил Marriott International в 2012 году и стал первым главой компании не из семьи Марриот.

Под руководством Соренсона в 2016 году Marriott International поглотила сеть отелей Starwood, сумма сделки составила 13 млрд долларов.

В 2019 году Соренсону диагностировали рак поджелудочной железы, но он продолжал работать. В начале февраля компания сообщала, что рабочий график главы компании будет скорректирован из-за лечения.

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