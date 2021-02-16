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Adidas начал процесс продажи бренда Reebok 

ТАСС 1 час назад
Adidas начал процесс продажи бренда Reebok
Фото: depositphotos.com
Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas начал процесс продажи своего дочернего подразделения Reebok. Об этом компания сообщила в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров", — говорится в заявлении.

Как отметил председатель правления Adidas Каспер Рорстед, Adidas и Reebok смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.
Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Компания ранее сообщала, что бренд Reebok пострадал от пандемии коронавируса больше, чем Adidas. О планируемой продаже было объявлено в декабре.
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Комментарии
Компании , Каспер Рорстед
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