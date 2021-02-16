Adidas начал процесс продажи бренда Reebok 

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, направленный на продажу Reebok. В перспективе компания намерена сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на мировом рынке спортивных товаров", — говорится в заявлении.