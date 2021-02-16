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Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников 57 млрд рублей 

BFM.RU 41 минуту назад
Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников 57 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Сбербанк в 2020 году предотвратил попытки хищений мошенниками у клиентов кредитной организации в общей сложности на 57 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции, передает РБК.
По словам главы «Сбера», прошлый год был очень напряженным из-за всплеска роста кибермошенничества по всем направлениям. Банк в связи с этим очень много делал в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с ЦБ РФ.
Греф подчеркнул, что регулятор принял целый ряд решений в части усиления надзора.
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Компании , Герман Греф , Сбербанк России , МВД , Центральный банк России
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