Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников 57 млрд рублей 

Сбербанк в 2020 году предотвратил попытки хищений мошенниками у клиентов кредитной организации в общей сложности на 57 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на пресс-конференции, передает РБК.
По словам главы «Сбера», прошлый год был очень напряженным из-за всплеска роста кибермошенничества по всем направлениям. Банк в связи с этим очень много делал в части взаимодействия как с правоохранительными органами, так и с ЦБ РФ.
Греф подчеркнул, что регулятор принял целый ряд решений в части усиления надзора.