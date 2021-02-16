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В Германии рассказали о последствиях отказа от «Северного потока — 2» 

РИА Новости 24 минуты назад
Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес перечислил в авторской статье для газеты Handelsblatt негативные последствия для экологии и энергетики Европы в случае отказа от проекта "Северный поток 2". Он также назвал "фатальным" отказ Германии от относительно дешевого российского газа, так как ослабление экономики "европейского локомотива" в конечном счете "ударит по ЕС".

"В случае "Северного потока 2" европейцы заплатили бы за остановку большей нагрузкой на окружающую среду, снижением безопасности поставок и более высокими ценами за энергию", — говорится в статье, ее текст выложен во вторник на сайте бизнес-ассоциации.

"Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест. Любой, кто ослабит немецкую экономику, в конечном итоге также ударит по ЕС: откуда должны поступать налоговые поступления для пакетов помощи от последствий коронавируса и инвестиции для Green Deal?" — считает Гермес.

По словам главы Восточного комитета, даже если отказ от угля и ядерной энергетики в ФРГ не приведет к росту потребления природного газа, добыча "голубого топлива" в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, "должна быть компенсирована". Более дорогой американский СПГ может негативно сказаться на экологии из-за способа производства (фрекинга), сложного маршрута доставки и необходимости специального охлаждения и сжижения.

"В пользу "Северного потока 2" говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали "Северный поток 2" может быть даже заполнен до 70 процентов водородом", — считает Гермес.

"Нынешний период похолодания в настоящее время вызывает падение уровня заполнения газовых хранилищ в Германии, это подчеркивает важность надежного газоснабжения. В частности, на рынке отопления все большую роль играет газ. "Северный поток 2" — это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири и, следовательно, важный компонент в обеспечении газоснабжения Германии и Европы", — считает он.

Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
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Компании , Видео , ЕС , Handelsblatt
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