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Основатель сети «Пятерочка» прокомментировал обвинения в вымогательстве 

Вероника Полынина 1 час назад
Основатель «Пятерочки» прокомментировал обвинения в вымогательстве
Фото: РИА Новости
Основатель сети супермаркетов «Пятерочка» Андрей Рогачев заявил, что находится не в России и не знает о возбужденном против него деле о вымогательстве.
В комментарии «Известиям» Рогачев заявил, что с 2018 года судится со своим бывшим партнером Михаилом Горияновым в Высоком суде Лондона. Бизнесмены делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в Москве.

«Дело, которое возбудили против меня в России по статье «Вымогательство», не первое за эти годы. Таким образом, Михаил Гориянов пытается давить на меня через правоохранительные органы», — заявил Рогачев.

По его словам, Горяинов не хочет возвращать ему 20 млн долларов, которые он в том числе вывел со счетов компании М1.
На основателя «Пятерочки» завели дело из-за 11 млн долларов
Ранее, как писал «Рамблер», СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о вымогательстве против Андрея Рогачева. Следствие считает, что Рогачев вымогал у Горяинова 20% его доли в их общем бизнесе, угрожая в противном случае заявить о нарушениях закона Горяиновым и отобрать бизнес целиком.
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Комментарии 8
Компании , Андрей Рогачев , МВД , газета "Известия"
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