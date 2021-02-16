Основатель «Пятерочки» прокомментировал обвинения в вымогательстве

Основатель сети супермаркетов «Пятерочка» Андрей Рогачев заявил, что находится не в России и не знает о возбужденном против него деле о вымогательстве.

В комментарии «Известиям» Рогачев заявил , что с 2018 года судится со своим бывшим партнером Михаилом Горияновым в Высоком суде Лондона. Бизнесмены делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в Москве.

«Дело, которое возбудили против меня в России по статье «Вымогательство», не первое за эти годы. Таким образом, Михаил Гориянов пытается давить на меня через правоохранительные органы», — заявил Рогачев.

По его словам, Горяинов не хочет возвращать ему 20 млн долларов, которые он в том числе вывел со счетов компании М1.

Ранее, как писал «Рамблер», СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о вымогательстве против Андрея Рогачева. Следствие считает, что Рогачев вымогал у Горяинова 20% его доли в их общем бизнесе, угрожая в противном случае заявить о нарушениях закона Горяиновым и отобрать бизнес целиком.