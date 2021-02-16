Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
63.22
+0.22 Золото
1796.80
+0.00 РТС
1496.40
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.02
1.2106
+0.0073
03.02
1.2033
12.02
03.02

Капитализация группы «Тинькофф» превысила 10 млрд долларов 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Согласно данным TCS Group на Лондонской бирже, капитализация компании превысила 10 млрд долларов, а стоимость акций достигла 50,95 долларов. В феврале прошлого года капитализация TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») равнялась 5 млрд долларов.
По мнению аналитиков Моргана Стенли, стоимость ГДР «Тинькофф» может прибавить в цене от 3 до 24% и достичь уровней 60 долларов/ГДР.
При этом, мнению аналитика Ивана Качковского, пандемия усилит тенденцию к развитию дистанционных каналов банковского обслуживания и увеличения доли онлайн платежей. За июль-сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов банка достигло 12 млн В «Тинькофф» ожидали более 42 млрд рублей прибыли к концу года.
При этом в январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.
К концу 2020 года 58,4% акций TCS Group находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».
Напомним, что в сентябре 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» предварительно договорился о сделке — ИТ-компания должна была купить банк за 5,48 млрд долларов. Однако сделка не состоялась: по словам Олега Тинькова, было «мало денег» — он просил за банк 6,2 млрд долларов, а «Яндекс» предлагал 6 млрд долларов․
Видео дня. Мишустин поручил к апрелю собрать реальные данные о зарплатах бюджетников
BFM.RU: последние новости
Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников 57 млрд рублей Греф рассказал о спасенных Сбербанком от мошенников 57 млрд рублей Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом Тиньков заявил о готовности обсудить с «Яндексом» новое партнерство Тиньков заявил о готовности обсудить с «Яндексом» новое партнерство
Комментарии
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение