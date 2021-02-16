Капитализация группы «Тинькофф» превысила 10 млрд долларов 

Согласно данным TCS Group на Лондонской бирже, капитализация компании превысила 10 млрд долларов, а стоимость акций достигла 50,95 долларов. В феврале прошлого года капитализация TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») равнялась 5 млрд долларов.

По мнению аналитиков Моргана Стенли, стоимость ГДР «Тинькофф» может прибавить в цене от 3 до 24% и достичь уровней 60 долларов/ГДР.

При этом, мнению аналитика Ивана Качковского, пандемия усилит тенденцию к развитию дистанционных каналов банковского обслуживания и увеличения доли онлайн платежей. За июль-сентябрь 2020 года компания получила на 30% больше выручки, чем за аналогичный период 2019 года, — 12,6 млрд рублей, а количество клиентов банка достигло 12 млн В «Тинькофф» ожидали более 42 млрд рублей прибыли к концу года.

При этом в январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Он и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B в класс А и уменьшили свою голосующую долю с 84% до 35%. Сейчас у акционеров TCS Group нет акций класса B.

К концу 2020 года 58,4% акций TCS Group находилось в обращении на свободном рынке. Трастам семьи Олега Тинькова после декабрьской продажи акций принадлежит 35,1% капитала компании, остальные 6,5% — у менеджеров «Тинькофф».