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Безос вернул себе статус богатейшего человека в мире после неудачного дня у Илона Маска 

Секрет Фирмы и ещё 8 3 часа назад
Основатель Amazon обогнал Илона Маска и вновь стал самым богатым человеком
Фото: Lenta.ru
Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первое место в списке богатейших людей мира после того, как на некоторое время уступил свой титул Илону Маску, компания которого пережила не самый удачный день. Основатель Tesla потерял статус самого богатого человека в мире после завершения торгов на американской бирже 16 февраля. Падение стоимости акций производителя электромобилей разом лишило Маска $4,58 млрд, сократив его состояние до $190 млрд В то же время состояние Безоса оценивается в $191 млрд, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg. За те же сутки он потерял $372 млн Потери, пусть и не столь существенные, понёс и третий богатейший бизнесмен на планете, основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд (-$283 млн за последние сутки). А вот следующий за ним глава люксовой империи LVMH Бернар Арно, напротив, разбогател к закрытию биржи на $2,09 млрд Ещё в начале 2020 года капитал Илона Маска не превышал $27 млрд Однако ралли акций Tesla привело к тому, что уже в январе 2021 года Илон Маск впервые стал богатейшим человеком в мире, обогнав давнего лидера Джеффа Безоса. С тех пор миллиардеры уже несколько раз менялись местами в рейтингах Forbes и Bloomberg. Ранее Безос заявил, что собирается во второй половине 2021 года оставить управление своим детищем, интернет-гигантом Amazon. Предприниматель решил сосредоточиться на благотворительности и управлении дочерними компаниями Blue Origin и Washington Post, оставив за собой право участвовать в важных инициативах IT-гиганта. Фото: Wikimedia, CC BY-SA 4.0 Тайная и публичная жизнь миллиардеров — в нашем инстаграме.
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Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Илон Маск , Amazon , Microsoft , Washington Post , Forbes , Bloomberg
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