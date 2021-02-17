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CNBC: стоимость SpaceX почти достигла $74 млрд 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
CNBC: стоимость SpaceX почти достигла $74 млрд
Фото: © AP Photo/Chris O'Meara
Стоимость компании SpaceX возросла до порядка $74 млрд Об этом во вторник сообщила телеканал CNBC со ссылкой на источник.
По его сведениям, такого показателя компания смогла достичь благодаря дополнительной продаже акций на прошлой неделе на сумму $850 млн Как отмечает телеканал, компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд
SpaceX была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2002 году. Частная компания со штаб-квартирой в городе Хоторн (штат Калифорния) занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.
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Компании , Илон Маск , SpaceX
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