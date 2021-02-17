CNBC: стоимость SpaceX почти достигла $74 млрд 

Стоимость компании SpaceX возросла до порядка $74 млрд Об этом во вторник сообщила телеканал CNBC со ссылкой на источник.

По его сведениям, такого показателя компания смогла достичь благодаря дополнительной продаже акций на прошлой неделе на сумму $850 млн Как отмечает телеканал, компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд