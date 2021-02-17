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McDonald’s впервые за пять лет сменит дизайн 

News.ru 1 час назад
McDonald’s впервые за пять лет сменит дизайн
Фото: Pearlfisher / twitter
Впервые за последние пять лет дизайнеры крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s представят новый дизайн упаковок для основной продукции ресторана. Так в новые коробки отправят бургеры, снеки и напитки.
Разработчики нового дизайна считают, что это принесёт бренду ощущение «радости и легкости» из-за яркой графики, сообщает агентство Pearlfisher, придумавшее новую упаковку.
С коробок пропадут крупные надписи, а на их месте появятся графические изображения. Так, на упаковку с филе-о-фиш нанесут изображение морских волн, а на картошке-фри появятся желтые полосы, изображающие картофельные кусочки.

Упаковка создаёт выразительную визуальную систему. Каждая обёртка и коробка узнаваемая, весёлая и простая, — сообщили дизайнеры.

Главной «фишкой» нового дизайна было понять, что особенного в каждом пункте меню, а затем разработать систему, которая бы могла помочь понять это и другим. Об этом рассказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа.
В прошлый раз McDonald’s провёл ребрендинг в 2016 году, отказавшись от картинок на коробках в пользу крупных надписей.
Как ранее писал NEWS.ru, компания расширила своё географическое присутствие в РФ — в декабре 2020 года первые рестораны быстрого питания были открыты на территории Дальневосточного федерального округа.
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