McDonald’s впервые за пять лет сменит дизайн 

Впервые за последние пять лет дизайнеры крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s представят новый дизайн упаковок для основной продукции ресторана. Так в новые коробки отправят бургеры, снеки и напитки.

Разработчики нового дизайна считают, что это принесёт бренду ощущение «радости и легкости» из-за яркой графики, сообщает агентство Pearlfisher, придумавшее новую упаковку.

С коробок пропадут крупные надписи, а на их месте появятся графические изображения. Так, на упаковку с филе-о-фиш нанесут изображение морских волн, а на картошке-фри появятся желтые полосы, изображающие картофельные кусочки.

Упаковка создаёт выразительную визуальную систему. Каждая обёртка и коробка узнаваемая, весёлая и простая, — сообщили дизайнеры.

Главной «фишкой» нового дизайна было понять, что особенного в каждом пункте меню, а затем разработать систему, которая бы могла помочь понять это и другим. Об этом рассказал креативный директор Pearlfisher Мэтт Сиа.

В прошлый раз McDonald’s провёл ребрендинг в 2016 году, отказавшись от картинок на коробках в пользу крупных надписей.

Как ранее писал NEWS.ru, компания расширила своё географическое присутствие в РФ — в декабре 2020 года первые рестораны быстрого питания были открыты на территории Дальневосточного федерального округа.