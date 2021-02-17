Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
64.49
–0.05 Золото
1790.17
–0.12 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.02
1.2061
+0.0095
04.02
1.1966
14.02
04.02

Стоимость SpaceX выросла до $74 млрд 

RB.ru 1 час назад
Стоимость SpaceX выросла до $74 млрд
Фото: Reuters
Рыночная стоимость компании SpaceX достигла почти $74 млрд после дополнительной продажи акций на $850 млн Об этом сообщил телеканал CNBC.
SpaceX завершила очередной раунд финансирования на прошлой неделе, акции продавались из расчета $419,99 за штуку. На фоне продажи компания получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд
Сейчас основные силы SpaceX направлены на развитие двух проектов: ракета SpaceX Starship и спутниковая система Starlink, которая находится на стадии бета-тестирования. По последним данным, у Starlink более 10 тысяч пользователей в США и за их пределами. Компания рассчитывает увеличить это число до 5 млн, поделилась SpaceX планами относительно Starlink.
Илон Маск планирует выделить Starlink из SpaceX и сделать его публичным, уточнило издание. Руководство компании полагает, что система спутников принесет до $30 млрд в год, что в 10 раз превышает годовой доход ракетного бизнеса.
Видео дня. СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу
RB.ru: последние новости
Fix Price созрел для IPO? Сеть присматривается к московской и лондонской биржам Fix Price созрел для IPO? Сеть присматривается к московской и лондонской биржам Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group объявили о создании двух СП Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group объявили о создании двух СП Маркетплейс цифрового искусства Rariblе привлек $1,75 млн Маркетплейс цифрового искусства Rariblе привлек $1,75 млн
Комментарии
Компании , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение