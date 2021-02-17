Путин назвал серьезным вызовом деятельность иностранных IT-компаний 

Деятельность IT-компаний и зарубежных интернет-платформ является серьезным вызовом для России. Об этом, по данным РИА Новости, президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями думских фракций.
«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний — это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», — пояснил глава государства.
Президент России отметил, что стоит задуматься о том, как будут вести себя IT-компании за пределами США, если они так действовали у себя в стране.
«Это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь», — заявил Владимир Путин.
Как сообщал «Рамблер», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента. В столкновениях погибли пять человек. При этом Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки. Также временно заблокировал канал Трампа и YouTube.