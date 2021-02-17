Путин назвал серьезным вызовом деятельность иностранных IT-компаний 

«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний — это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», — пояснил глава государства.