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Оборот Ozon в 2020 году увеличился до 195 млрд рублей 

Павел Тиунов 26 минут назад
Оборот Ozon в 2020 году увеличился до 195 млрд рублей
Фото: ТАСС
Маркетплейс Ozon отчитался о росте оборота до 195 млрд рублей, сообщает ТАСС. Таким образом онлайн-площадка впервые за историю своего существования начала подсчитывать прибыль, а не убытки.
Увеличение оборота на 140% зафиксирован по сравнению с данными 2019 года. Взрыв показателей в компании отметили в IV квартале минувшего года: оборот, включая услуги, вырос на 74 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2019-ом.

«Четвертый квартал 2020 года стал периодом рекордного роста Ozon как маркетплейса, а экспансия в регионы стимулировала увеличение продаж в различных городах России», — заявил CEO Ozon Александр Шульгин.

Он добавил, что перспективы у онлайн-площадок в России сегодня более, чем радужные. Ozon, по его словам, как один из лидеров рынка должен стремиться к улучшению сервиса, созданию полезных продуктов для партнеров и клиентов.
В 2020 году через маркетплейс было сделано 73,9 млн заказов. Подробную финансовую отчетность за 2020 год в компании пообещали представить 30 марта.
Ранее, как сообщал «Рамблер», маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года. За минувшие 12 месяцев сотрудники компании обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, превысив прошлогодние показатели в три раза. Увеличенный товарооборот вынудил руководство интернет-магазина в пять раз расширить штат: с 19 тысяч продавцов до 91 тысячи. Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев клиенты забирают заказы самостоятельно, количество пунктов выдачи за минувший год выросло в 14 раз до 91 тысячи.
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Комментарии
Компании , Александр Шульгин , ИТАР-ТАСС
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