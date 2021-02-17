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На «Авито» запретили продавать приглашения в Clubhouse 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Сервис «Авито» начал блокировать объявления о продаже приглашений в Clubhouse, сообщает Telegram-канал «Подъём». Речь идёт о мошеннических предложениях присоединиться к соцсети за солидную плату.
Clubhouse — новая социальная сеть, в основе которой лежит общение с помощью голосовых сообщений. Доступ к ней можно получить только по приглашению от активного пользователя. На фоне растущей популярности приложения на сервисах по размещению объявлений появились предложения о предоставлении «инвайта» за плату. Так стоимость приглашения в Clubhouse сегодня может достигать 18 тысяч рублей. В этом случае, по словам, журналистов нередко речь идет о мошенниках, которые получив деньги, оставляют жертву ни с чем.
Кроме того, специалисты отмечают, что в Google Play появилось много приложений-подделок под Clubhouse. Эксперты напоминают, что оригинальная соцсеть сегодня доступна только пользователям устройств на iOS. Версия приложения на Android будет выпущена позже.
Ранее, как сообщал «Рамблер», предприниматель Олег Тиньков в социальной сети Clubhouse рассказал, что после болезни пересмотрел свой подход к жизни и понял, что больше не хочет и не станет заниматься бизнесом. В марте прошлого года стало известно, что он болен острой формой лейкемии, а в июне — что после трех курсов химиотерапии у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество раковых клеток, в связи с чем он решил делать пересадку костного мозга. Позже пересадка стволовых клеток состоялась. Тиньков отметил, что теперь он на пенсии, но уточнил, что остается акционером «Тинькофф банка», присматривает за маркетингом, иногда подключается к совещаниям в зуме, но больше не занимается операционным управлением в компании.
Комментарии
Компании , Видео , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Google
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