На «Авито» запретили продавать приглашения в Clubhouse 

Сервис «Авито» начал блокировать объявления о продаже приглашений в Clubhouse, сообщает Telegram-канал «Подъём». Речь идёт о мошеннических предложениях присоединиться к соцсети за солидную плату.

Clubhouse — новая социальная сеть, в основе которой лежит общение с помощью голосовых сообщений. Доступ к ней можно получить только по приглашению от активного пользователя. На фоне растущей популярности приложения на сервисах по размещению объявлений появились предложения о предоставлении «инвайта» за плату. Так стоимость приглашения в Clubhouse сегодня может достигать 18 тысяч рублей. В этом случае, по словам, журналистов нередко речь идет о мошенниках, которые получив деньги, оставляют жертву ни с чем.

Кроме того, специалисты отмечают, что в Google Play появилось много приложений-подделок под Clubhouse. Эксперты напоминают, что оригинальная соцсеть сегодня доступна только пользователям устройств на iOS. Версия приложения на Android будет выпущена позже.