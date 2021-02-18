Россияне перестали быть лояльными к своим работодателям 

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Около 60% граждан России недовольны своей работой. Что касается индекса лояльности к работодателям, демонстрировавшего положительную динамику в предыдущие четыре года, в 2020 году он упал на пять баллов, составив –32, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Важно заметить, что, несмотря на понижающуюся лояльность, к смене работы россияне не готовы. Отмечается, что таких россиян 71%. При этом большинство среди данной категории составляют «критики» (55%).

Недостаточный уровень заработной платы, специфическая работа, с которой не каждый справится, и отсутствие стабильности являются наиболее популярными причинами недовольства работников.

Также отмечается, что 56% — это «критики», которые не готовы рекомендовать своего работодателя знакомым. 20% — «нейтралы», 24% — лояльные сотрудники («промоутеры»).

Ситуация с пандемией значительным образом повлияла на лояльность граждан к работодателю, считает директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова . Так, по ее словам, в этот период времени ряду компаний пришлось прибегнуть к таким мерам для сохранения финансовой стабильности, как снижение заработных плат, отправление работников в отпуска за свой счет, сокращение штата. Данные действия и оказали влияние на отношение работников к своим работодателям, считает она.