Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
64.95
+0.08 Золото
1780.94
–0.09 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2046
+0.0080
04.02
1.1966
15.02
05.02

Россияне перестали быть лояльными к своим работодателям 

Лера Букина 27 минут назад
Россияне перестали быть лояльными к своим работодателям
Фото: РИА Новости
Около 60% граждан России недовольны своей работой. Что касается индекса лояльности к работодателям, демонстрировавшего положительную динамику в предыдущие четыре года, в 2020 году он упал на пять баллов, составив –32, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Важно заметить, что, несмотря на понижающуюся лояльность, к смене работы россияне не готовы. Отмечается, что таких россиян 71%. При этом большинство среди данной категории составляют «критики» (55%).
Недостаточный уровень заработной платы, специфическая работа, с которой не каждый справится, и отсутствие стабильности являются наиболее популярными причинами недовольства работников.
Также отмечается, что 56% — это «критики», которые не готовы рекомендовать своего работодателя знакомым. 20% — «нейтралы», 24% — лояльные сотрудники («промоутеры»).
Ситуация с пандемией значительным образом повлияла на лояльность граждан к работодателю, считает директор направления исследований в сфере человеческого капитала НАФИ Людмила Спиридонова. Так, по ее словам, в этот период времени ряду компаний пришлось прибегнуть к таким мерам для сохранения финансовой стабильности, как снижение заработных плат, отправление работников в отпуска за свой счет, сокращение штата. Данные действия и оказали влияние на отношение работников к своим работодателям, считает она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские компании сократили льготы для сотрудников.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Комментарии
Компании , Людмила Спиридонова , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение