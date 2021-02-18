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X5 Retail Group может начать выдавать кредиты 

Павел Тиунов 1 час назад
X5 Retail Group может начать выдавать кредиты
Фото: ТАСС
«Коммерсант» сообщает, что группа компаний X5 Retail Group намерена создать отдельную финансовую организацию, которая будет в том числе оказывать услуги по выдаче кредитов. При этом банковскую лицензию в новой компании оформлять не планируют.
На пост руководителя нового подразделения прочат нынешнего директора дивизиона «Платежи и переводы» в Сбербанке Кирилла Дмитриева. В Сбербанке возможный переход топ-менеджера в структуру X5 Retail Group не подтвердили. В X5 отметили, что он присоединится к разработке и созданию финансовых сервисов в рамках стратегии развития группы компаний.
Известно, что финансовая организация от X5 будет самостоятельным юрлицом. В сферу деятельности компании войдут «привычные карты лояльности», а также целый набор финансовых продуктов, «включая кредитные», отметил неназванный собеседник издания. В случае необходимости будет применяться банковская лицензия «Альфабанка».
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители X5 Retail Group, заявили, что по итогам 2020 года группа компаний стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Кирилл Дмитриев , X5 Retail Group , Сбербанк России , Альфа-банк
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