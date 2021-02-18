X5 Retail Group может начать выдавать кредиты 

На пост руководителя нового подразделения прочат нынешнего директора дивизиона «Платежи и переводы» в Сбербанке Кирилла Дмитриева . В Сбербанке возможный переход топ-менеджера в структуру X5 Retail Group не подтвердили. В X5 отметили, что он присоединится к разработке и созданию финансовых сервисов в рамках стратегии развития группы компаний.

Известно, что финансовая организация от X5 будет самостоятельным юрлицом. В сферу деятельности компании войдут «привычные карты лояльности», а также целый набор финансовых продуктов, «включая кредитные», отметил неназванный собеседник издания. В случае необходимости будет применяться банковская лицензия «Альфабанка»

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители X5 Retail Group, заявили, что по итогам 2020 года группа компаний стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС.