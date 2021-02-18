Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
73.94
89.16
89.05
Прогноз
22.02 – 01.03
$
75.80
91.79
Индексы и котировки Brent
64.04
–0.57 Золото
1777.72
+0.10 РТС
1462.35
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2071
+0.0105
04.02
1.1966
15.02
05.02

Десятки банков могут остаться без лицензии в 2021 году 

Вероника Полынина 1 час назад
Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 33 банков
Фото: ТАСС
Более 30 банков могут лишиться лицензии в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора, составленный рейтингового агентства «Эксперт РА».
Агентство оценило индекс здоровья банковского сектора в 91 процент. В зоне повышенного риска, таким образом, оказались 9% кредитных организаций — 33 банка.
Основной риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.
Агентство прогнозирует, что в текущем году с рынка будут уходить неэффективные банки, и их будут поглощать более крупные игроки. Кроме того, небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.
Таким образом, индекс здоровья банковского сектора будет укрепляться, но темпы роста останутся медленными до тех пор, пока не восстановится экономика.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году из-за пандемии и ограничительных мер Банк России отозвал всего 17 лицензий — это гораздо меньше, чем в предыдущие несколько лет. К примеру, в 2019-м лицензий лишились 28 российских банков.
Видео дня. Маткапитал предложили тратить на ремонт жилья
Комментарии 1
Компании , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение