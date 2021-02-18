Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 33 банков

Более 30 банков могут лишиться лицензии в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора, составленный рейтингового агентства «Эксперт РА»

Агентство оценило индекс здоровья банковского сектора в 91 процент. В зоне повышенного риска, таким образом, оказались 9% кредитных организаций — 33 банка.

Основной риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

Агентство прогнозирует, что в текущем году с рынка будут уходить неэффективные банки, и их будут поглощать более крупные игроки. Кроме того, небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.

Таким образом, индекс здоровья банковского сектора будет укрепляться, но темпы роста останутся медленными до тех пор, пока не восстановится экономика.