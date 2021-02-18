Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 33 банков

Более 30 банков могут лишиться лицензии в 2021 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индекс здоровья банковского сектора, составленный рейтингового агентства «Эксперт РА».
Агентство оценило индекс здоровья банковского сектора в 91 процент. В зоне повышенного риска, таким образом, оказались 9% кредитных организаций — 33 банка.
Основной риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.
Агентство прогнозирует, что в текущем году с рынка будут уходить неэффективные банки, и их будут поглощать более крупные игроки. Кроме того, небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.
Таким образом, индекс здоровья банковского сектора будет укрепляться, но темпы роста останутся медленными до тех пор, пока не восстановится экономика.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году из-за пандемии и ограничительных мер Банк России отозвал всего 17 лицензий — это гораздо меньше, чем в предыдущие несколько лет. К примеру, в 2019-м лицензий лишились 28 российских банков.