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Fix Price подал заявку на листинг ценных бумаг на Московской бирже 

Секрет Фирмы 22 минуты назад
Fix Price подал заявку на листинг ценных бумаг на Московской бирже
Фото: fix-price.com
Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price подала заявление в Московскую биржу о допуске своих ценных бумаг к торгам. Ранее компания решила выйти на IPO в Лондоне.
В графе заявителя значится головная фирма Fix Price Group Ltd. Она выпустит глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы, следует из материалов биржи.
15 февраля компания объявила о планах провести первичное публичное размещение (IPO) своих ГДР на Лондонской фондовой бирже. По данным Financial Times, Fix Price рассчитывает привлечь в ходе IPO $1 млрд при оценке компании в $6 млрд Размещение (листинг) запланировано на март 2021 года.
Тогда же компания рассказала и о намерении провести вторичное размещение бумаг на Московской бирже. Но в отношении сроков этого размещения «не может быть дано никаких гарантий», уточняли в компании.
В случае если Fix Price примет решение о проведении IPO, продающими акционерами выступят компании Luncor Overseas S. A. (принадлежит сооснователю Fix Price Артёму Хачатряну), LF Group DMCC (принадлежит сооснователю Fix Price Сергею Ломакину), Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (дочерняя компания, опосредованно принадлежащая The Goldman Sachs Group).
Помимо этого, Luncor намерена продать определённое количество ГДР от лица некоторых представителей менеджмента Fix Price и других миноритарных акционеров. В сообщении указывается, что акционеры-основатели Fix Price «сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO».
Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году. В настоящее время сеть насчитывает более 4200 магазинов. Выручка компании за 2020 год составила 190,1 млрд рублей, за 2019 год — 142,9 млрд рублей, за 2018 год — 108,7 млрд рублей. Фото: fix-price.com Подпишись на наш инстаграм, чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.
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Комментарии
Компании , Сергей Ломакин , Артем Хачатрян , Московская биржа , Бэст прайс
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