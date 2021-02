Fix Price подал заявку на листинг ценных бумаг на Московской бирже 

В графе заявителя значится головная фирма Fix Price Group Ltd. Она выпустит глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы, следует из материалов биржи.

15 февраля компания объявила о планах провести первичное публичное размещение (IPO) своих ГДР на Лондонской фондовой бирже. По данным Financial Times, Fix Price рассчитывает привлечь в ходе IPO $1 млрд при оценке компании в $6 млрд Размещение (листинг) запланировано на март 2021 года.

Тогда же компания рассказала и о намерении провести вторичное размещение бумаг на Московской бирже. Но в отношении сроков этого размещения «не может быть дано никаких гарантий», уточняли в компании.

В случае если Fix Price примет решение о проведении IPO, продающими акционерами выступят компании Luncor Overseas S. A. (принадлежит сооснователю Fix Price Артёму Хачатряну ), LF Group DMCC (принадлежит сооснователю Fix Price Сергею Ломакину ), Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (дочерняя компания, опосредованно принадлежащая The Goldman Sachs Group).