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США не включат немецкие компании в список санкций по «Северному потоку 2» 

Прайм 27 минут назад
США исключат немецкие компании из санкций против «Северного потока-2»
Фото: Reuters
США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Доклад по "Северному потоку 2" может быть подан в конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций.
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По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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Комментарии 6
Компании , Джозеф Байден , Администрация Президента РФ , ЕС , Bloomberg
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