США исключат немецкие компании из санкций против «Северного потока-2»

США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

Доклад по "Северному потоку 2" может быть подан в конгресс уже в пятницу, отмечает агентство. В качестве объектов санкций в нем упомянуто только небольшое количество связанных с Россией организаций.

По мнению агентства, таким образом администрация президента Джо Байдена стремится остановить реализацию проекта и в то же время не вступать в конфронтацию с близким европейским союзником.