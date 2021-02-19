«Норникель» возместит ущерб в размере 146,2 млрд рублей 

В мае, как сообщал «Рамблер», на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.

Росприроднадзор подал иск к НТЭК с требованием возместить более 148 миллиардов рублей ущерба окружающей среде. В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края частично его удовлетворил — взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей.

Сегодня топ-менеджер «Норникеля» сообщил, что компания возместит ущерб окружающей среде в полном объеме. Он рассказал, что с этой целью будет снижен размер дивидендов.