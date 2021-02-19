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«Норникель» возместит ущерб в размере 146,2 млрд рублей 

Артём Кульша 1 час назад
«Норникель» возместит ущерб в размере 146,2 млрд рублей
Фото: ТАСС
Компания «Норникель» в полном объеме возместит ущерб окружающей среде из-за разлива топлива. Об этом сообщает ТАСС.
В мае, как сообщал «Рамблер», на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.
Росприроднадзор подал иск к НТЭК с требованием возместить более 148 миллиардов рублей ущерба окружающей среде. В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края частично его удовлетворил — взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей.
Сегодня топ-менеджер «Норникеля» сообщил, что компания возместит ущерб окружающей среде в полном объеме. Он рассказал, что с этой целью будет снижен размер дивидендов.
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Компании , Норникель
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