Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.85
$
74.12
89.60
89.85
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.13
–0.03 Золото
1771.27
+0.01 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2130
+0.0081
05.02
1.2049
16.02
08.02

Россия запретит госзакупки у связанных с офшорными компаниями поставщиков 

Прайм 28 минут назад
Госзакупки у связанных с офшорами поставщиков запретят
Фото: РИА Новости
Минфин РФ подготовил законопроект, запрещающий участвовать в госзакупках поставщикам, учредители или выгодоприобретатели которых зарегистрированы в офшорах, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Участие в закупках юрлиц, имеющих в составе участников или учредителей офшорные компании, содержит риски сокрытия доходов, "отмывания" денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Законопроект в целях исключения указанных рисков вводит дополнительные механизмы деофшоризации, устанавливающие в качестве единого требования ‎к участникам закупки требование об отсутствии в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также об отсутствии выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией", — говорится в документе.

Законопроектом предусматриваются положения о включении в заявку на участие в закупке декларации о соответствии участника закупки вышеуказанному требованию.

"Выявление несоблюдения проектируемого требования согласно действующим положениям закона №44-ФЗ влечет отклонение заявки участника закупки, а также обязательное расторжение заключенного контракта", — добавляется в документе.

Действующее законодательство уже запрещает офшорным компаниям участвовать в госзакупках.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Прайм: последние новости
США не включат немецкие компании в список санкций по "Северному потоку 2" США не включат немецкие компании в список санкций по "Северному потоку 2" Юрист рассказал, как банки обманывают ипотечников Юрист рассказал, как банки обманывают ипотечников Минфин предложил ввести новый налог Минфин предложил ввести новый налог
Комментарии
Компании , Экономика , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение