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Российские банки ушли в Clubhouse вслед за клиентами 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Российские банки ушли в Clubhouse вслед за клиентами
Фото: ТАСС
Соцсеть Clubhouse набирает популярность у российских пользователей, поэтому вслед за своими клиентами в сервис уходят и крупнейшие российские банки.
Газета «Известия» опросила руководство топ-50 кредитных организаций и выяснила, что на новую площадку уже вышел ВТБ, а МКБ и Газпромбанк готовятся к старту.
Идея получила поддержку внутри банка. Поэтому мы будем наблюдать за развитием площадки, тестировать разные форматы и предлагать темы, опираясь на интересы аудитории, — сказали в ВТБ.
Финансовые организации надеются привлечь новых клиентов голосового сервиса интересными спикерами — топ-менеджерами банков — и актуальными темами. В ходе своих эфиров они обсуждают инвестиции, возможности фондового рынка и повышают финансовую грамотность россиян в целом.
Опрошенные газетой аналитики приветствуют эти действия банков, так как это позволяет им идти в ногу со временем. Но при этом предупреждают о появляющихся проблемах — мисселинге и мошенничестве.
Не успели мы привыкнуть к TikTok, как уже нужно разбираться в новой модной соцсети. Clubhouse — главное открытие февраля, о котором вы наверняка уже слышали, потому что говорят о нём буквально все. Собственно, в этом и суть стремительно растущей площадки. Говорить, говорить и ещё раз говорить. С кем угодно, когда угодно и о чём угодно. Так в чём же главная фишка Clubhouse, почему его сразу же полюбили звёзды и бизнесмены и чем он может быть интересен для обычных пользователей? Обо всём этом — в материале NEWS.ru.
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Комментарии 18
Компании , Газпромбанк , Банк ВТБ , газета "Известия"
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